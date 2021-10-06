Москва и Тегеран договорились о встрече Путина и президента Ирана

Иран и Россия договорили о встрече Владимира Путина и Ибрахима Раиси Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что Тегеран и Москва договорились о встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Ибрахима Раиси. В иранском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что главы государств встретятся в ближайшее время.

- В не очень далеком будущем мы надеемся, что президенты наших стран в одной из столиц могли бы провести встречу. Наша договоренность на эту тему свидетельствует о том, что наши отношения стратегические и привилегированные между нашими странами, — сказал Абдоллахиан в разговоре с журналистами.

Политик также назвал Россию стратегическим партнером для Ирана, который занимает приоритетное место во внешней политике страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ приветствует начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Россия одобряет сотрудничество ШОС с теми странами, которые стремятся с открытому и равноправному диалогу с организацией, отметил Путин. Кроме того, Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу с организацией, добавил глава государства.