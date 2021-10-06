Путин заявил, что Россия превысит обязательства по транзиту газа через Украину

Путин заявил, что Россия увеличит транзит газа через Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия увеличит поставки газа через Украину по заключенным ранее контрактным обязательствам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

«Газпром» за 9 месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере», – сказал глава государства.

Как отметил глава государства, сейчас на тему транзита газа через Украину появляется много спекуляций, в то время как Россия поставляет по этому маршруту 40 миллиардов кубометров в год. Вместе с тем он сообщил, что «Газпрому невыгодно наращивать транзит газа через украинскую территорию, поскольку поставки по новым газотранспортным системам дешевле.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о заключении прямого контракта на поставку газа. По словам премьер-министра, в подземных хранилищах газа Украины имеется более 18,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Кроме того, Киев ведет собственную газодобычу, так что в этом отопительном сезоне у страны не должно возникнуть проблем.