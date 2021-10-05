Украина не намерена договариваться с Россией о прямых поставках газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не будет вести переговоры с Россией о заключении прямого контракта на поставку газа, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в подземных хранилищах газа Украины имеется более 18,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Кроме того, Киев ведет собственную газодобычу, так что в этом отопительном сезоне у страны не должно возникнуть проблем, отметил Шмыгаль в интервью LB.ua.

Значительного реэкспорта газа на рынок Европы вряд ли стоит ожидать, сообщил премьер. По его словам, большая часть газа, находящегося на Украине, будет использована для внутренних нужд.

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти ошиблись, не заключив прямой договор о поставках газа из России.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что стране до весны хватит запасов газа. При этом у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины, отметил он.