Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика6 октября 2021 15:08

Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам при диверсификации экономики

Президент провел совещание по вопросам развития энергетики
Наталья Смирнова
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин потребовал от властей уделять особое внимание угледобывающим регионам страны при диверсификации экономики. Такое поручение глава государства дал в среду, 6 октября, в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

"Необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора", - заявил Владимир Путин.

Президент попросил доложить ему, что уже было сделано для создания рабочих мест вне угольной отрасли в таких регионах.

Напомним, что основными угледобывающими районами в России являются Кузбасс, специализирующийся на добыче коксующегося угля, а также Кемеровская область и Краснодарский край, где добывается в основном энергетический уголь. Также этот вид топлива добывают в Иркутской области, Бурятии, Читинской и Ростовской областях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин дал прогноз, как будет меняться спрос на уголь в перспективе ближайших лет. По мнению главы государства, в ближайшие годы этот вид топлива будет сохранять популярность, но постепенно его станут использовать все реже.

Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам при диверсификации экономики