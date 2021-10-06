Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам при диверсификации экономики

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин потребовал от властей уделять особое внимание угледобывающим регионам страны при диверсификации экономики. Такое поручение глава государства дал в среду, 6 октября, в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

"Необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора", - заявил Владимир Путин.

Президент попросил доложить ему, что уже было сделано для создания рабочих мест вне угольной отрасли в таких регионах.

Напомним, что основными угледобывающими районами в России являются Кузбасс, специализирующийся на добыче коксующегося угля, а также Кемеровская область и Краснодарский край, где добывается в основном энергетический уголь. Также этот вид топлива добывают в Иркутской области, Бурятии, Читинской и Ростовской областях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин дал прогноз, как будет меняться спрос на уголь в перспективе ближайших лет. По мнению главы государства, в ближайшие годы этот вид топлива будет сохранять популярность, но постепенно его станут использовать все реже.