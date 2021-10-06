Шойгу привлек к ответственности лиц, отправивших военных на венчание потомка Романовых

Военнослужащие приветствовали жениха и невесту на крыльце собора обнаженными саблями Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини в Санкт-Петербурге. Во время церемонии 1 октября в Исаакиевском соборе военнослужащие сначала присутствовали внутри храма, а потом приветствовали жениха и невесту на крыльце собора обнаженными саблями.

Отмечается, что по факту случившегося было проведено служебное разбирательство, которое показало, что некоторые должностные лица нарушили требования, прописанные в руководящих документах. В частности, там регламентируются случаи, когда военнослужащие могут привлекаться для несения почетного караула на мероприятиях.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - приводит РИА Новости слова собеседника издания в Министерстве обороны.

Как ранее писал kp.ru, свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини стала первой за 127 лет свадьбой Романовых в Санкт-Петербурге.

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