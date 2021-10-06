В Москве арестовали дагестанцев, жестоко избивших мужчину в вагоне метро

Против приезжих было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Черемушкинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте участников драки в столичном метро. Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев будут заключены под стражу на два месяца, сообщает пресс-секретарь Черемушкинского районного суда.

Оба арестованных - приезжие из Дагестана. С еще одним гражданином из этой республики они жестоко избили мужчину в московском метро. Инцидент произошел 4 октября на синей ветке, сообщала прокуратура Москвы в своем Телеграм-канале. В 18:50 минут в вагоне электропоезда трое мужчин "из хулиганских побуждений" набросились на 25-летнего пассажира. Он был госпитализирован.

Нападавшие были быстро найдены и задержаны сотрудниками полиции. Заключение под стражу третьего нападавшего пока рассматривается судом.

Как ранее писал сайт kp.ru, против приезжих было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Им грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.