Трое приезжих из Дагестана жестоко избили мужчину в московском метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве трое приезжих из Дагестана жестоко избили мужчину в метрополитене. Сейчас нападавшие уже задержаны сотрудниками полиции, сообщил глава пресс-службы главного управления МВД Москвы Владимир Васенин.

Инцидент произошел на синей ветке столичного метрополитена. В настоящее время задержанные находятся в суде, где им должны избрать меру пресечения, передает ТАСС.

Как рассказали в Черемушкинском суде Москвы, следствие требует заключить нападавших под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.Между тем прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщает, что суд заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела.

Напомним, в июле 2021 в Москве пассажиры избили таксиста и сожгли его машину.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 в Люберцах избили пожилого мужчину после инсульта, за то что он хотел вернуть чужой кошелек.