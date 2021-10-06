Сообщалось, что 4 октября 2021 года барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм рт. ст. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд развеял миф об опасности высокого атмосферного давления в Москве, которое бьет рекорд пятый день подряд, сообщает "Москва 24".

"Для Москвы норма – 748 миллиметров ртутного столба, потому что столица находится на высоте от 120 до 250 метров над уровнем моря. Чем выше точка, тем, естественно, давление ниже. Но если вы находитесь на уровне моря, например приезжаете в Сочи, Питер, то там среднее давление 760 миллиметров ртутного столба. И вы разве чувствуете себя там плохо?", - задается вопросом метеоролог.

Он отметил, что нужно наслаждаться природой, а не бояться высокого давления.

"Такое высокое давление обусловливает голубое небо, солнце, золотую осень, прозрачный воздух, когда можно наслаждаться всей цветовой палитрой", – рассказал Вильфанд.

Рекорд атмосферного давления 2014 года был побит в среду, 6 октября 2021 года в 12 часов в Москве, барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм рт. ст., передает РИАМО.