Росстат заявил, что сильнее всего в сентябре подорожали овощи и фрукты

Среди овощей рекордсменами по росту стоимости стали помидоры и огурцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.

В среднем по России куриные яйца в сентябре стали дороже на 5,7%. Цены на сахарный песок выросли на 0,69%, на подсолнечное масло - на 0,15%. Говядина и мясо птицы стали стоить больше на 2,4%. Мясной фарш подорожал на 1,4%, рыба - на 1,3%, шоколад и консервы мясные для детского питания - на 1,2%.

Среди овощей рекордсменами по росту стоимости стали помидоры и огурцы. Помидоры в сентябре выросли в цене на 24,9% по сравнению с августом, огурцы подорожали на 17,3%. Из фруктов, по данным Росстата, больше всего увеличилась стоимость у апельсинов - на 12,9%.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков сообщил о рекордном росте мировых цен на продукты. Они подорожали на 27% впервые за 40 лет.