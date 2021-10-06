Байден: Ситуация с потолком госдолга - это метеор, угрожающий экономике США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден встретился с представителями бизнеса, чтобы обсудить, в частности, ситуацию с потолком госдолга в стране. Против его очередного поднятия выступают американские сенаторы, которые просят Конгресс не идти на этот шаг. Байден назвал их действия крайне опасными для экономики страны.

"Наши друзья-республиканцы балансируют на грани. Это метеор, направляющийся [к нам], чтобы врезаться в нашу экономику. Мы все должны хотеть остановить его. Остановить немедленно", - заявил Байден.

Он в очередной раз попросил своих политических оппонентов перестать "играть в русскую рулетку" с экономикой страны. Президент попросил сенаторов, если они "не хотят выполнять свою работу", не мешать делать это другим.

Как ранее писал kp.ru, президент США Джо Байден заявил о риске дефолта, который может случиться в стране, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга. Это может в свою очередь привести к потере статуса доллара как мировой резервной валюты, предупредил глава государства.