Правительство обсудит льготы на ввоз в Россию технологического оборудования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ 7 октября на заседании обсудит внесение изменений в Налоговый кодекс. Это необходимо для установления специального льготного режима ввоза в страну технологического оборудования и электронной продукции. Речь идет о такой продукции, аналоги которой не изготавливаются в России. Об этом журналистам сообщили пресс-службе кабмина.

Уточняется, что принятие данного законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения оборотных средств организаций электронной промышленности, а также будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило запрет на госзакупки ряда импортной техники. Но характеристики и описание некоторых позиций пока уточняются. В частности, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний".