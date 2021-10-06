В Шереметьево экстренно сел пассажирский Airbus из-за неполадки в двигателе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздним вечером 6 октября в аэропорту Шереметьево сел пассажирский самолет Airbus. Причиной посадки стали неполадкой в двигателях воздушного судна.

Самолет летел из Мале, столицы Мальдив.

- В Шереметьево приземлился Airbus A-350. Пилоты самолета сообщили о проблемах с тягой двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, - рассказал ТАСС источник.

Ранее сайт kp.ru писал о посадке пассажирского самолета рейса Симферополь - Москва. Пилоты воздушного судна приняли решение совершить аварийную посадку в Шереметьево из-за трещины лобового стекла.

До этого самолет Москва – Санкт-Петербург экстренно приземлился в Пулково. Под конец полета на борту "Боинга" 737, принадлежащего авиакомпании NordStar, обнаружили техническую неисправность. Внутри воздушного судна находились 69 пассажиров.