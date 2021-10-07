В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" по делу Навального

В МИД завили, что ОЗХО "есть что скрывать" по делу Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принял решение отказаться от возможности взаимодействия с Россией по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

- Всем, кто призывает Россию в сотрудничестве с ОЗХО провести расследование произошедшего с Навальным, хотели бы еще раз напомнить факты. Год назад российская сторона обратилась в техсекретариат ОЗХО за оказанием технического содействия по статье 8 конвенции. Однако помощи РФ так и не получила, - заявил представитель дипведомства.

Воронцов также добавил, что "погрузившись в бюрократическую волокиту, секретариат затягивал направление своих экспертов в Россию и выдвигал Москве собственные требования".

Накануне сообщалось, что страны-участники ОЗХО передали России список вопросов, которые касаются инцидента с "отравлением" блогера Алексея Навального. 45 стран, в числе которых США, Франция и Германия, официально задали России вопросы о случившемся в соответствии со статьей IX Конвенции. По правилам, у России есть 10 дней на ответ.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками.