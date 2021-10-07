Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только в случае развала России Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.

По его мнению, это произойдет только в случае "развала" России, который политик назвал "вопросом времени". Об этом он заявил в беседе с изданием "День".

- Россия развалится потому, что все империи имеют конец. Россия дважды разваливалась и развалится в третий раз, - сказал литовский политик.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев "обязательно вернет" себе территорию Крыма и людей. В числе прочего он пообещал, что рано или поздно "поднимет крымско-татарский флаг" на территории полуострова.

Крым вновь стал неотъемлемой частью России шесть лет назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова с территорией Российской Федерации.