Россияне стали покупать меньше творога, яиц и шоколада в 2021 году

Самыми популярными продуктами в корзинах покупателей стали свежие овощи и фрукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне стали реже покупать свежий творог, яйца и шоколад в 2021 году. Вместо этого в их корзине стали чаще появляться полуфабрикаты, сообщается в исследовании онлайн-сервиса "СберМаркет".

Аналитики сервиса сравнили пользовательские корзины за сентябрь 2020 и 2021 годов. Оказалось, что доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% - в 2021, доля яиц - с 30% до 24%, доля шоколада - с 20% до 14%.

Вместо этого россияне стали чаще отдавать предпочтения полуфабрикатам - за год на 1-2% выросли продажи майонеза, пельменей, мантов, вареников и хлебобулочных изделий. Самыми популярными продуктами в корзинах покупателей стали свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минеральная вода, макаронные изделия, крупы и сладости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.