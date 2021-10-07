Зеленский потребовал от Германии предоставить Украине четкий механизм безопасности из-за запуска "Северного потока - 2"

Президент Украины Владимир зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Украинский лидер в ходе переговоров поднял вопрос будущей безопасности страны в связи с запуском Россией газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил Зеленский, запуск "Северного потока - " означает существенную эскалацию угроз для страны. Поэтому Украина хочет получить четкий механизм, который бы гарантировал ей энергетическую безопасность.

"Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе, работу площадки "Крымская платформа" и перспективы интеграции Украины в ЕС и НАТО, сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа. Эту тему глава государства поднял в ходе совещания по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября.