Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа. Эту тему глава государства поднял в ходе совещания по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября.

"Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - отметил Путин.

Глава государства также призвал "Газпром" работать так, чтобы российская сторона полностью соблюдала контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. По словам Путина, компании было бы выгоднее продавать топливо на бирже, однако страна должна выполнять договоренности.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин потребовал от властей уделять особое внимание угледобывающим регионам страны при диверсификации экономики.

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