В Раде рассказали, что Зеленский отказался от выгодного соглашения по газу с Россией из-за личных амбиций

Украинская экономика могла бы развиваться совершенно по-другому, если бы газ стоил для страны 175 долларов Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал, что цены на газ для Украины могли быть намного ниже. От выгодного предложения России отказался президент Владимир Зеленский.

По словам Кузьмина, два года назад председатель политсовета партии Виктор Медведчук и власти России пришли к договоренности по цене на газ - Москва была готова заключить договор на поставку топлива по гораздо более низкой цене, чем для других стран. Но Зеленский, став президентом, отверг эти договоренности, так как они были достигнуты не им.

"Москва готова была поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня - почти 1900 долларов. Потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России. В ответ на это украинская власть во главе с президентом Зеленским отказалась от этого по причине, что этой договоренности достиг Медведчук, а не, к примеру, Зеленский", - заявил Кузьмин в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что украинская экономика могла бы развиваться совершенно по-другому, если бы газ стоил для страны 175 долларов. Но, как считает Кузьмин, властям безразлична судьба страны и простых граждан, потому этого не произошло.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Украинский лидер в ходе переговоров поднял вопрос будущей безопасности страны в связи с запуском Россией газопровода "Северный поток - 2".