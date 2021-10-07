Политолог Рар заявил, что Европа борется с "Северным потоком - 2" в ущерб себе

По словам политолога, европейские политики готовы даже пренебречь комфортном и безопасностью граждан Фото: REUTERS

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что многие политические силы внутри Евросоюза готовы противостоять российскому проекту "Северный поток - 2", несмотря ни на что. В этом вопросе они не готовы учитывать рациональные доводы, рассказал Рар в разговоре с Федеральным сетевым агентством ФРГ.

По словам политолога, в преследовании своих личных интересов европейские политики готовы пренебречь комфортном и безопасностью граждан.

"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком - 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", - заявил Рар.

Он отметил, что некоторые страны уже начали говорить о том, что нужно содействовать началу работы "Северного потока - 2", так как ситуация с газом близка к кризисной. Однако остальные не готовы признать свои просчеты и борются даже в ущерб себе.

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