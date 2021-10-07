В Европарламенте обеспокоены сотрудничеством России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники политического объединения «Зеленые / Европейский свободный альянс» представили в Европарламент проект резолюции, котором отражена ситуация с протестами в Белоруссии. В том числе, затрагивается тема сотрудничества Белоруссии и России.

Депутаты отмечают, что озабочены тесным взаимодействием стран в нескольких сферах, в частности, речь идет о «прогрессирующей милитаризация Белоруссии». Это, по мнению европарламентариев, ставит под угрозу безопасность Евросоюза.

Обеспокоенность также вызывает недавнее решения Минска выйти из инициативы Евросоюза «Восточное партнерство».

В резолюции отмечается, что ситуация в Белоруссии вызывает опасения, тем более после протестов, которые прошли летом 2020 года и были «сфальсифицированы».

Европейские функционеры выражают солидарность с народом страны и призывают к отстранению от власти «нелегитимного режима Александра Лукашенко». Это поможет защитить права и свободы граждан страны, сообщает RT.

После митингов Запад ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий и некоторых должностных лиц. В ответ глава страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия отказывается от диалога с Западом, пока действуют санкционные меры, пишет газета "Известия".

Он также подчеркнул, что внешняя агрессия станет для Белоруссии поводом еще больше сблизиться с Россией. В случае необходимости страну превратят в «единую военную базу» с РФ, сообщает телеканал "360".