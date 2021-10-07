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Общество7 октября 2021 9:49

Правозащитница объяснила, чем опасна утечка биометрических данных человека

Многие эксперты выступают против процедуры, так как не считают ее достаточно безопасной
Елена АКИМОВА
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Правозащитница объяснила, чем опасна утечка биометрических данных человека

Правозащитница объяснила, чем опасна утечка биометрических данных человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России активно внедряются технологии, использующие биометрические данные человека. Недавно Наталья Касперская посоветовала не давать согласие на создание своего биометрического профиля, так как в случае утечки информации последствия могут быть самыми плачевными.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская объяснила, какие последствия могут быть в случае потери таких сведений и как себя обезопасить.

- Прежде чем согласиться на обработку персональных данных, уточните, для чего они собираются и с какой целью будут использоваться, - советует Куровская в беседе с NEWS.ru.

В случае утечки биометрических данных последствия будут гораздо серьезнее, чем от потери номера телефона или адреса электронной почты. Номер можно будет поменять, а вот лицо и голос изменить уже не выйдет.

Но никто не может заставить человека принудительно согласиться на обработку биометрических персональных данных. На проводится только с письменного согласия гражданина и ее отсутствие не станет поводом для отказа в обслуживании.

- Прежде чем согласиться на биометрию, задумайтесь, не является ли перечень запрашиваемых данных избыточным по отношению к заявленным целям их обработки. Грубо говоря, если просят прислать копию паспорта для покупки билета в кино, то повод задуматься, - говорит эксперт.

В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360», что утечка информации может произойти из-за людей, имеющих доступ к таким базам данных. Именно это (а не взлом с помощью каких-то хакеров и киберпрограмм) наиболее вероятная возможность для злоумышленников заполучить информацию.

Если биометрические сведения были скомпрометированы, то сделать практически ничего нельзя.

- Если потерял банковскую карточку, то можно ее перевыпустить, а если скомпрометированы биометрические данные, то их нельзя изменить, - согласился Ульянов.

Тем временем, глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал, что к 2024 году в стране планируется ввести возможность оплаты проезда на общественном транспорте при помощи биометрии. По его словам, аналогичные системы уже действуют в новом терминале аэропорта «Шереметьево», где доступен автоматизированный паспортный контроль, сообщает RT.