Дело об избиении пассажира метро в Москве дагестанцами переквалифицируют с "Хулиганства" на "Покушение на убийство"

Трое нападавших были арестованы на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по уголовной статье "Покушение на убийство" в связи с жестоким избиением мужчины в московском метро. Ранее против трех приезжих из Дагестана, совершивших преступление, завели дела о хулиганстве и побоях.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, решение о переквалификации дела было принято в связи с тем, что в действиях дагестанцев были выявлены признаки покушения на убийство из хулиганских побуждений. А видеозапись происшедшего свидетельствует о "циничных и жестоких действиях нападавших".

Также в СК отметили, что злоумышленники оказали активное сопротивление при задержании. Поэтому против них также возбуждено дело по статье о применении насилия против представителей власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, инцидент произошел 4 октября на синей ветке московского метро. В 18:50 минут в вагоне электропоезда трое приезжих из Дагестана "из хулиганских побуждений" набросились на 25-летнего пассажира. Он был госпитализирован. Преступников задержали, они были арестованы на два месяца.