Полиция опубликовала видео, на котором мужчина в Москве разбил турникет

Безбилетник с разгона выломал створки турникета / Фото: "МВД Медиа"

Полицейские Москвы задержали мужчину, который с разгона проломил плечом створки турникета на станции "Тропарево", чтобы проехать без билета. Об этом сообщает "МВД Медиа". Видеозапись инцидента опубликовала полиция.

"При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина, который не оплатил проезд, пробегая через турникет, намеренно плечом разбил створки, - уточнили полицейские. - Через некоторое время гражданин был задержан на той же станции и доставлен в отдел полиции".

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье "вандализм". Санкции предусматривают до трех месяцев лишения свободы.

Заключать под стражу задержанного не стали. В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.

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