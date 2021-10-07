Роспотребнадзор заявил о достижении почти всех показателей по плановой вакцинации в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась о ходе иммунизации населения России. По ее словам, в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса, были достигнуты почти все целевые показатели.

По словам Поповой, на начальном этапе коронавирус замедлил темпы иммунизации населения, однако принятые властями меры позволили нивелировать этот эффект и обеспечить наверстывающую иммунизацию. К началу 2021 года были достигнуты целевые показатели практически по всем контролируемым инфекциям, отметила глава Роспотребнадзора в приветственном слове для научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы".

Как сообщила Попова, некоторые вопросы в рамках иммунизации до сих пор остаются актуальными. Например, России предстоит оптимизировать эпидемиологический надзор, разработать эффективные схемы и средства вакцинопрофилактики, усовершенствовать нормативно-методическую базу в этой области.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия столкнется в предстоящем эпидсезоне с двумя новыми штаммами гриппа. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.