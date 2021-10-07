Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отправлен в отставку

Дмирий Разумков отправлен в отставку с поста спикера Верховной рады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины приняла решение отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Недоверие председателю выразили 284 депутата из 450 (необходимо минимум 226). Об этом сообщает сайт Рады.

Инициатором смены руководителя выступила президентская фракция "Слуга народа". По ее оценке, Разумков перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии.

"Мы с вами шли сюда не по должностям и тем более не за деньгами. Мы шли для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать ее лучше", - произнес в речи перед голосованием по вопросу отставки спикер Рады, но позиция большинства депутатов от этого не изменилась.

Пост председателя украинского парламента может занять первый заместитель спикера Руслан Стефанчук. Партия "Слуга народа", от которой он избирался в раду, поддерживает его кандидатуру.

Напомним, Дмитрий Разумков стал председателем Верховной рады Украины с 29 августа 2019 года, а также был лидером партии "Слуга народа" в период с 27 мая по 10 ноября 2019.

Как ранее писал сайт kp.ru, фракция "Слуга народа" в ходе своего выездного заседания в субботу, 2 октября, в Трускавце Львовской области набрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.