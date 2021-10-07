Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Торги 7 октября начались с 1260 долларов за тысячу кубометров газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, впервые за долгое время упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Накануне европейский газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал до 1260 долларов. Торги 7 октября начались с этой суммы, а затем последовал обвал - в 10:22 по московскому времени европейский газ торговался за 981,1 доллара за тысячу кубометров.

После этого он снова окреп, однако предпосылок к возвращению вчерашних рекордов пока не наблюдается.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.

Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.