МИД РФ: Россия не верит заявлениям НАТО о диалоге после высылки дипломатов

НАТО в два раза сократило состав постоянного представительства России при альянсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы российского МИД Александр Грушко прокомментировал решение НАТО в два раза сократить состав постоянного представительства России при альянсе. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Как сообщил Грушко, после подобных действий Россия не может верить в искренность заявлений представителей НАТО о том, что альянс хочет возобновить отношения с РФ. Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что страны НАТО должны поддерживать хорошие отношения с Россией.

"Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак", - приводит слова Грушко издание "Коммерсант".

Как ранее писал сайт kp.ru, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.