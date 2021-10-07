Новый премьер-министр Японии поздравил Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин поздравил японского премьера с назначением, а тот его - с днем рождения. В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 69 лет.

В ходе переговоров Кисида подтвердил, что Япония придерживается курса на продолжение диалога по мирному договору на основе имеющихся соглашений.

Кроме того, Владимира Путина уже поздравили с праздником представители ряда других государств: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и многие другие.

"В ходе телефонных разговоров с каждым из лидеров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы", - отмечается на сайте Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с 69-летием. Он отметил, что под руководством Путина в России произошли крупные преобразования в экономике, социальной политике, образовании и культуре, а также активно развивались общественные институты.