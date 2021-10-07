Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Встреча Владимира Путина и Патриарха Кирилла осенью 2020 года / Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с 69-летием. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриарха.

"Опираясь на широкую народную поддержку, Вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников", - подчеркнул глава РПЦ.

Он отметил, что под руководством Путина в России произошли крупные преобразования в экономике, социальной политике, образовании и культуре, а также активно развивались общественные институты.

Патриарх поблагодарил российского лидера за его весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и осуществление "важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей".

Руководитель РПЦ пожелал имениннику "крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на посту президента РФ".

Напомним, 7 октября российский лидер Владимир Путин празднует день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения с родными и близкими. По словам Пескова, в этот в день у Путина есть планы, и днем он будет работать.