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Общество7 октября 2021 14:03

Эпидемиологи не обнаружили в России штаммы коронавируса "Лямбда" и "Мю"

На сегодняшний день в стране доминирует штамм "Дельта"
Наталья Смирнова
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Штамм "Дельта", доминирующий в России, был впервые описан в Индии в декабре 2020 года

Штамм "Дельта", доминирующий в России, был впервые описан в Индии в декабре 2020 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" не были обнаружены в России. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Об этом он рассказал на конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы". По словам Акимкина, на сегодняшний день в России доминирует штамм "Дельта".

Напомним, что штамм "Дельта" был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира. Он отличается от привычного "уханьского" варианта рядом мутаций в гене S-белка - предполагается, что они могут помогать штамму вируса "ускользать" от действия нейтрализующих антител у людей, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Считается, что "Дельта-штамм" более заразный, а течение болезни при нем более стремительное.

Как ранее писал сайт kp.ru, за сутки в России было зарегистрировано 27 550 новых случаев коронавируса в России. Это рекорд суточной заболеваемости в 2021 году.