Эпидемиологи не обнаружили в России штаммы коронавируса "Лямбда" и "Мю"

Штамм "Дельта", доминирующий в России, был впервые описан в Индии в декабре 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" не были обнаружены в России. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Об этом он рассказал на конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы". По словам Акимкина, на сегодняшний день в России доминирует штамм "Дельта".

Напомним, что штамм "Дельта" был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира. Он отличается от привычного "уханьского" варианта рядом мутаций в гене S-белка - предполагается, что они могут помогать штамму вируса "ускользать" от действия нейтрализующих антител у людей, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Считается, что "Дельта-штамм" более заразный, а течение болезни при нем более стремительное.

Как ранее писал сайт kp.ru, за сутки в России было зарегистрировано 27 550 новых случаев коронавируса в России. Это рекорд суточной заболеваемости в 2021 году.