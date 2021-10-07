В России выявили максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года

К четвергу, 7 октября, в России насчитывается 7,69 миллиона случаев заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовали обновленные данные по заболеваемости COVID-19. Отмечается, что за сутки было зарегистрировано 27 550 новых случаев коронавируса в России.

Как сообщают в Штабе, это рекорд по суточной заболеваемости в 2021 году. Большее количество новых случае коронавируса в сутки в последний раз было зафиксировано 31 декабря 2020 года, когда COVID-19 заразились 27 747 человек.

Отмечается, что у 9,1% новых заболевших коронавирус протекает без клинических проявлений. Всего же к четвергу, 7 октября, в России насчитывается 7,69 миллиона случаев заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась о ходе иммунизации населения России. По ее словам, в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса, были достигнуты почти все целевые показатели.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне также рассказала о том, как идет вакцинация россиян от коронавируса. Она отметила, что на данный момент вакцинацию от коронавируса завершили 42,2 миллиона россиян. Повторно вакцинировались при этом 1,9 миллиона человек. Голикова напомнила о важности вакцинации, которая является самым действенным способом оградить себя от COVID-19. Особенно важно, подчеркнула вице-премьер, делать прививки пожилым людям.