В Болгарии задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже

Подозреваемые были задержаны на срок до 24 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Болгарии задержали российского гражданина, работавшего на военном заводе "Арсенал". Его подозревают в промышленном шпионаже.

Как сообщает МВД Болгарии, 60-летний россиянин и два гражданина Литвы работали на заводе по трудовому договору, занимаясь деятельностью в сфере инновационных технологий. До 17 сентября 2021 года они находились в отпуске, после которого не вышли на работу, а завод в это время заметил пропажу некоторых продуктов и конфиденциальных документов. Данные пропавших бумаг могли представлять интерес для конкурентов компании, говорят в МВД.

Россиянина и литовцев задержали на границе с Грецией, они пытались выехать туда на машине. Всех троих задержали на срок до 24 часов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, болгарские власти пока не уведомили дипломатов о задержании россиянина.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в шведском Гётеборге приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Его обвиняли в шпионаже в пользу России.