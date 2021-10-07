Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире7 октября 2021 14:23

В Болгарии задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже

Он мог похитить с завода конфиденциальные документы
Наталья Смирнова
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Подозреваемые были задержаны на срок до 24 часов

Подозреваемые были задержаны на срок до 24 часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Болгарии задержали российского гражданина, работавшего на военном заводе "Арсенал". Его подозревают в промышленном шпионаже.

Как сообщает МВД Болгарии, 60-летний россиянин и два гражданина Литвы работали на заводе по трудовому договору, занимаясь деятельностью в сфере инновационных технологий. До 17 сентября 2021 года они находились в отпуске, после которого не вышли на работу, а завод в это время заметил пропажу некоторых продуктов и конфиденциальных документов. Данные пропавших бумаг могли представлять интерес для конкурентов компании, говорят в МВД.

Россиянина и литовцев задержали на границе с Грецией, они пытались выехать туда на машине. Всех троих задержали на срок до 24 часов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, болгарские власти пока не уведомили дипломатов о задержании россиянина.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в шведском Гётеборге приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Его обвиняли в шпионаже в пользу России.