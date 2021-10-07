Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств начнется в России с 1 января 2022 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств должен стартовать в России с 1 января 2022 года, заявил в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Белгородская область.

"Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована, - констатировал Мантуров. - В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов".

По его словам, в области внедрения онлайн-продажи препаратов Россия находится "в передовиках".

Как ранее писал сайт kp.ru, в самом начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Согласно документу, аптеки имеют право торговать дистанционно лекарственными препаратами, за исключением рецептурных, наркотических, психотропных, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

31 мая 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее дистанционно продавать безрецептурные лекарства несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября. Новые правила исключают требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещать свои предложения на их сайтах.