ЦРУ создаст центр по противодействию «глобальному вызову» Китая Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию угрозам, исходящим от Китая.

Центр противодействия «глобальным вызовам» со стороны КНР было решено сформировать после анализа международной ситуации, который ЦРУ начало проводить весной прошлого года. Директор ведомства Уильям Бернс заявил, что угроза исходит «от правительства Китая, а не от его народа», говорится в заявлении на сайте ЦРУ.

По словам Бернса, Китай представляет «самую главную геополитическую угрозу», с которой США сталкивались в XXI веке. Кроме того, ведомство продолжит уделять пристальное внимание другим проблемам, например, «агрессия со стороны России», «провокации КНДР» и «враждебный Иран», а также борьбе с международным терроризмом.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обвинил Китай и Россию в попытках достичь договоренностей с «Талибаном»*.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 Китай обвинил США в создании рисков в области мировой безопасности.

*Запрещенная в России террористическая организация