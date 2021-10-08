Россияне не считают западный тренд на бездетность модным, придерживаясь традиционных ценностей

Большинство россиян придерживаются традиционных ценностей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В последние годы в Европе наблюдается тренд на бездетность. Молодые пары все чаще начали отказываться от рождения даже одного ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования издания Le Point. Россияне прокомментировали сложившуюся тенденцию, и оказалось, что треть опрошенных поддерживают такие перемены.

Согласно результатам исследования сайта KP.RU, 30% респондентов считают, что если пара не хочет заводить ребенка, то это ее право.

«Может, оно и к лучшему. А то от этой общественной «обязаловки» рожать вреда больше, чем пользы. Нелюбимые и нежеланные дети - это взрослые с кучей проблем, комплексов и вечными проработками детских травм у психологов», - отмечает участница опроса.

Более того, 5,9% опрошенных и вовсе полагают, что вместо детей супруги спокойно могут завести собаку или кошку и быть счастливы.

Однако большинство респондентов все же придерживаются традиционных ценностей. Так, 40,5% участников исследования считают, что в семье должно быть хотя бы двое детей. Еще 13% отмечают, что достаточно было бы и одного ребенка.

«Лично мне и одного (сына) за глаза хватает! Он у меня такой «энерджайзер», что на второго меня не хватит ни физически, ни морально», - делится участница исследования.

А вот мнения, что в детей в семье должно быть много придерживается только 10% опрошенных.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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