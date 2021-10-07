Минпромторг РФ не видит причин для резкого роста цен на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время в России нет оснований для резкого роста розничных цен на продукты, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, цены на помидоры и огурцы выросли в связи с сезонными факторами. При каждом информировании производителем торговых сетей о повышении цен ведомство связывается с Министерством сельского хозяйства и производителями для выяснения причин роста, сообщил он журналистам.

«Не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», – сказал замглавы Минпромторга.

Как отметил Евтухов, сегодня стране важно развивать мелкие хозяйства. В этом случае рынок не будет зависеть от таких факторов, как болезни животных, поражающих большое число особей, находящихся на крупных предприятиях, пояснил замминистра.

Как писал сайт kp.ru, ранее Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.