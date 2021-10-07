Землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров, а эпицентр толчков был зафиксирован на границе префектур Токио и Тиба, сказано на сайте управления.

Тем временем телеканал NHK сообщает, что в результате землетрясения пострадали минимум пять человек. Из-за стихии пришлось полностью остановить работу метрополитена и скоростной железной дороги «Синкасэн».

Как рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на атомных объектах страны. Угрозы цунами также пока отсутствуют, однако сохраняется вероятность повторения подземных толчков.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 в Японии произошли пять землетрясений магнитудой выше 4.

Напомним, в конце сентября 2021 землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано на острове Крит