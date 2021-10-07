Украинцы назвали главные отличия себя от русских Фото: REUTERS

Украинцы считают себя более трудолюбивыми и хозяйственными, чем русские, свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Среди главных отличий украинцев от русских 27% респондентов назвали такое качество, как трудолюбие. Еще 22% заявили о таком отличии от русских, как свободолюбие, 21% считают себя хозяйственными, сообщается на сайте института.

Согласно опросу, 22% украинцев ощущают свою близость с русскими. Белорусы и поляки близки 18% и 16% опрошенных соответственно.

Для большинства респондентов «украинская мечта» – это безопасная жизнь в стране без коррупции с высоким уровнем социального обеспечения, заботы о пенсионерах и заработной платы. Опрос проводился в пяти регионах Украины, в нем приняли участие 5 тысяч граждан.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Верховная рада Украины приняла закон о «коренных народах» страны. Русским в этом перечне места не нашлось.