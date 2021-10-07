Россия призвала страны НАТО поддержать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы и поддержать введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

- Мы призываем членов альянса проявить прагматичный подход и конструктивно откликнуться на наше предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, - сказал представитель дипведомства.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года.