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Экономика7 октября 2021 23:32

Власти Германии заявили об отсутствии препятствий для запуска "Северного потока - 2"

Там считают, что трубопровод можно эксплуатировать на основании достигнутых с США договоренностей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти Германии заявили об отсутствии препятствий для запуска "Северного потока - 2"

Власти Германии заявили об отсутствии препятствий для запуска "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии считают, что газопровод "Северный поток - 2" можно эксплуатировать на основании достигнутых с США договоренностей.

- Правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком - 2". Федеральное правительство также провело переговоры с американскими властями для предотвращения возможных дальнейших санкции, - говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который цитируют РИА Новости.