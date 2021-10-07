Власти Германии заявили об отсутствии препятствий для запуска "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии считают, что газопровод "Северный поток - 2" можно эксплуатировать на основании достигнутых с США договоренностей.

- Правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком - 2". Федеральное правительство также провело переговоры с американскими властями для предотвращения возможных дальнейших санкции, - говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который цитируют РИА Новости.