Советник офиса Зеленского Арестович заявил о способности Киева "вернуть" Крым военным путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Киева есть возможность вернуть Крым.

По его словам, контроль над полуостровом можно установить военным путем, например, в случае "крупной региональной войны" в будущем.

- Общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, - заявил политик в интервью изданию Politeka.

Накануне бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины. По его мнению, это произойдет только в том случае. если произойдет "развал" России. Этот процесс литовский политик назвал "вопросом времени".