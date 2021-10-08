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Общество8 октября 2021 6:52

Исследование DeviceLock выявило популярные фразы телефонных мошенников

Чаще всего аферисты используют словосочетания "лицевой счет" и "финансовая ячейка"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Исследование DeviceLock выявило популярные фразы телефонных мошенников

Исследование DeviceLock выявило популярные фразы телефонных мошенников

Фото: Shutterstock

Компании-производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock провела исследование и выяснила, какие фразы чаще всего используют телефонные мошенники.

Оказалось, что аферистов можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка". Эксперты проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном колл-центре" в Киеве, пишут РИА Новости со ссылкой на результаты анализа.

Специалисты также узнали, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками. Теперь злоумышленники чаще выманивают информацию о счетах в банке прямо во время разговора со своей жертвой.

По словам гендиректор DeviceLock DLP Юрия Томашко, преступники любят использовать легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным.