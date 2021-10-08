Талибы* заявили, что ИГ* является не угрозой, а "головной болью"

Представитель "Талибана"* заявил, что ИГ* является не угрозой, а "головной болью" Фото: REUTERS

Заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что террористическая организация "Исламское государства" является для талибов* не угрозой, а "головной болью".

- Мы не называем ИГ* угрозой, мы называем его головной болью. В некоторых местах оно создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены, — цитирует замминистра канал TOLO News.

Он подчеркнул, что жители Афганистана не поддерживают ИГ*.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов не исключил, что Москва потребует пересмотреть санкции Совета безопасности ООН против радикального движения "Талибан"*. По его словам, формируя свою позицию по данному вопросу, Москва будет исходить из того, насколько талибы* выполняют свои обещания, а также насколько эффективно противодействуют различным угрозам, особенно наркотической и террористической.

*Запрещенная в России террористическая организация