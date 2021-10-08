Читатели британской газеты призвали ЕС сертифицировать "Северный поток – 2" на фоне газового кризиса

Британцы призвали Евросоюз сертифицировать "Северный поток – 2" на фоне газового кризиса Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Express раскритиковали Еврокомиссию из-за ситуации с ростом цен на газ в Европе, а также призвали сертифицировать "Северный поток — 2".

Так пользователи отреагировали на статью издания, посвященную газовому кризису и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на улучшение ситуации.

- Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, а не на увядающий ЕС. Боже, Брюссель сегодня — малозначимая сила, — написал один из читателей.

- Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте "Северный поток — 2", — заявил другой пользователь.

Кроме того, читатели едко заметили, что Евросоюз "может отапливать дома своим пустозвонством", а нынешнему составу ЕК нельзя поручить даже управление приходским советом.

Ранее читатели британской газеты Daily Express раскритиковали главу украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко за призыв ввести санкции против "Северного потока — 2". Пользователи сошлись во мнении, что Украине не стоит ждать помощи от Соединенных Штатов, так как Россия сильнее всех стран, против которых выступал Вашингтон. Один комментатор пошутил, что действующий американский лидер Джо Байден не поможет Киеву, так как "даже не может надеть обувь на правильную ногу".