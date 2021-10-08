Премьер Японии заявил, что без разрешения вопроса Курил не будет мирного договора с РФ

Новый японский премьер заявил, что без разрешения вопроса Курил не будет мирного договора с РФ Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен работать над мирным договором с Россией, однако его не будет без разрешения территориального вопроса.

- Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий и заключения мирного договора с Россией, — сказал политик, отметив, что "без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора".

Ранее Фумио Кисида в четверг провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин поздравил японского премьера с назначением, а тот его - с днем рождения. В ходе переговоров Кисида подтвердил, что Япония придерживается курса на продолжение диалога по мирному договору на основе имеющихся соглашений.