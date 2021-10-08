В Киеве обнаружили тело депутата, исключенного из партии Зеленского

Украинский депутат, исключенный из партии Зеленского, найден мертвым в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве нашли мертвым депутата Антона Полякова, которого исключили из партии "Слуга народа". Об этом сообщил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

- Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным, — написал политик у себя в Telegram-канале.

По предварительным данным, депутату стало плохо во время поездки в такси. Врачи "скорой помощи" пытались реанимировать политика, но констатировали смерть. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить причину смерти. Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

Антон Поляков попал в Верховную раду от партии "Слуга народа", но был исключен в ноябре 2019 года, так как не голосовал за одобренные партией законопроекты.

Напомним, 22 сентября 2021 года машину первого помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли под Киевом, водитель ранен, он находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. У мужчины три пулевых ранения. По информации правоохранительных органов, автомобиль обстреляли из оружия. В машину выпустили свыше десяти пуль. Позже украинский лидер заявил, что на Сергея Шефира является "проявлением слабости" и могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями.