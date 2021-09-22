Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на его советника, но пообещал "сильный ответ". Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на его советника, но пообещал "сильный ответ".Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Незалежной считает, что покушение на Сергея Шефира является "проявлением слабости" и могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями.

Пресс-секретарь Зеленского связал покушение на Шефира с курсом на деолигархизацию. Сергей Никифоров уверен, что заказчики покушения не смогут избежать наказания. Об этом он написал в своем Facebook.

22 сентября 2021 года, машину первого помощника Зеленского обстреляли под Киевом, водитель ранен, он находится в реанимации. Фото: REUTERS

Напомним, 22 сентября 2021 года, машину первого помощника Зеленского обстреляли под Киевом, водитель ранен, он находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. У мужчины три пулевых ранения. По информации правоохранительных органов, автомобиль обстреляли из оружия. В машину выпустили свыше десяти пуль.

В сентябре 2021 года, неизвестный сообщил кол-центру Службы безопасности Украины об угрозе покушения на украинского лидера Владимира Зеленского. Звонивший представился Владимиром Георгиевым и заявил, что слышал о планируемом нападении на главу государства.