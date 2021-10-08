Посол ЕС предупредил, что Россия может потерять репутацию из-за газового кризиса в Европе

Посол Евросоюза считает, что Россия может потерять репутацию из-за газового кризиса в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Евросоюза Маркус Эдерер считает, что Россия может потерять репутацию из-за ситуации с ценами на газ в Европе. По его мнению, Москву тоже должен волновать газовый кризис.

- Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами, — цитирует посла РБК.

Во-вторых, Россия может лишиться статуса надежного партнера, если не сможет удовлетворить потребности Европы в голубом топливе на фоне растущего спроса. Многие считают, что Москва специально бездействует, чтобы ускорить процесс запуска газопровода "Северный поток — 2", отметил Эдерер.

Напомним, по мнению главы германо-российской внешнеторговой палаты Райнера Зеле, обвинения европейских чиновников в том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ, чтобы ускорить процесс запуска "Северного потока – 2", - необоснованные и абсурдные. Россия ничего не может поделать с тем, что осень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители, объяснил свою позицию Зеле. Он подчеркнул, что "Газпром" на 100% исполняет условия ранее достигнутых договоренностей по поставкам газа.