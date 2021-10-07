В Германии назвали абсурдными обвинения в манипуляциях Россией ценами на газ

Россияне выполняют договоренности по поставкам газа на 100% Фото: REUTERS

Обвинения европейских чиновников в том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ, чтобы ускорить процесс запуска "Северного потока – 2", - необоснованные и абсурдные, заявил глава германо-российской внешнеторговой палаты Райнер Зеле. Его слова приводит ТАСС.

"Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители", - констатировал Зеле.

Он подчеркнул, что "Газпром" на 100% исполняет условия ранее достигнутых договоренностей по поставкам газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 40 депутатов Европарламента направили в Европейскую комиссию требование расследовать рост цен на газ в Старом свете — с точки зрения действующего антимонопольного законодательства. Депутаты уверены, что к невиданным ранее рекордам привели действия российского "Газпрома", а значит компанию нужно примерно наказать.

Отметим, что "Газпром" заработал на небывалых ценах совсем не так много, как мог бы. Дело в том, что почти треть экспортируемого в Европу газа поставляется туда по долгосрочным контрактам с прописанными заранее ценами. Пересмотру эти цифры не подлежат, что бы ни творилось на биржах. Стоимость еще 13% объема поставок рассчитывается, исходя из текущей цены на нефть.

Напомним, 7 октября цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, впервые за долгое время упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.