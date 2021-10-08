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В мире8 октября 2021 10:42

Премьер Польши заявил, что страна не намерена выходить из Евросоюза

При этом Матеуш Моравецкий утверждает, что конституция страны главенствует над другими источниками законов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Матеуш Моравецкий требует равных прав Польши с остальными членами Евросоюза

Матеуш Моравецкий требует равных прав Польши с остальными членами Евросоюза

Фото: REUTERS

Вступление Польши в Евросоюз – это одно из важнейших событий десятилетий, и страна не собирается выходить из ЕС, заявил на своей странице в Facebook польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Так он прокомментировал решение Конституционного суда страны, который подтвердил, что положение о превосходстве европейского права над польским не соответствует положениям конституции государства.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции Республики Польша, - констатировал Моравецкий. - А именно, что конституционное право имеет превосходство над другими источниками права. То же самое в последние годы подтверждали конституционные суды многих государств-членов".

При этом премьер-министр подчеркнул, что Польша обладает теми же правами, что и другие страны Евросоюза, и желает, чтобы эти права соблюдались.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце февраля текущего года Чехия подала жалобу в суд Евросоюза, обвинив Польшу в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах резко понизился уровень подземных вод. В конце мая суд удовлетворил просьбу и обязал Варшаву приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне, однако польская сторона отказалась выполнять решение суда, назвав его недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

В сентябре Европейский суд юстиции в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать Европейскому союзу по 500 тысяч евро ежедневно за нарушение постановления суда Евросоюза по прекращению добычи угля на шахте "Туров".