Премьер Польши заявил, что страна не намерена выходить из Евросоюза

Матеуш Моравецкий требует равных прав Польши с остальными членами Евросоюза Фото: REUTERS

Вступление Польши в Евросоюз – это одно из важнейших событий десятилетий, и страна не собирается выходить из ЕС, заявил на своей странице в Facebook польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Так он прокомментировал решение Конституционного суда страны, который подтвердил, что положение о превосходстве европейского права над польским не соответствует положениям конституции государства.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции Республики Польша, - констатировал Моравецкий. - А именно, что конституционное право имеет превосходство над другими источниками права. То же самое в последние годы подтверждали конституционные суды многих государств-членов".

При этом премьер-министр подчеркнул, что Польша обладает теми же правами, что и другие страны Евросоюза, и желает, чтобы эти права соблюдались.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце февраля текущего года Чехия подала жалобу в суд Евросоюза, обвинив Польшу в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах резко понизился уровень подземных вод. В конце мая суд удовлетворил просьбу и обязал Варшаву приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне, однако польская сторона отказалась выполнять решение суда, назвав его недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

В сентябре Европейский суд юстиции в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать Европейскому союзу по 500 тысяч евро ежедневно за нарушение постановления суда Евросоюза по прекращению добычи угля на шахте "Туров".